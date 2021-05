Giappone, il macchinista va in bagno e il treno ritarda di un minuto: scatta l'inchiesta (Di venerdì 21 maggio 2021) In Giappone il treno ad alta velocità 'Shinkansen', chiamato anche 'proiettile', ha accumulato un minuto di ritardo durante un viaggio. Episodio che ha fatto finire nei guai il macchinista, reo di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 maggio 2021) Inilad alta velocità 'Shinkansen', chiamato anche 'proiettile', ha accumulato undi ritardo durante un viaggio. Episodio che ha fatto finire nei guai il, reo di ...

