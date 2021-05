Advertising

TV7Benevento : Fumo, Roccatti (Anafe): 'Rapporto Scheer incompleto, ignora vantaggio e-cig'... - TV7Benevento : Fumo, Roccatti (Anafe): 'Chi non smette deve sapere se esistono alternative'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fumo Roccatti

Adnkronos

... in primis da quelle di salute pubblica inglese, un valido strumento per la cessazione del'tradizionale'". Pertanto, "in considerazione di questo caos di informazioni " ha concluso- ...Umberto, Presidente di ANAFE Confindustria: 'La scienza ha già studiato in modo comparativo i due prodotti ed è unanimemente approvato che la sigaretta elettronica riduce il rischio da...Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Umberto Roccatti, Presidente di Anafe Confindustria - Associazione nazionale produttori fumo elettronico. “Come Anafe, associazione che raggruppa i ...ANAFE Confindustria, l’Associazione nazionale dei produttori di fumo elettronico, denuncia lacune nel rapporto Scheer sulle sigarette elettroniche “Nel 2021, con ormai numerosi studi scientifici indip ...