“Fermiamo la strage sul lavoro”: Cgil, Cisl e Uil per la sicurezza (Di venerdì 21 maggio 2021) “È necessario e urgente un patto per la salute e la sicurezza, in grado di fermare la strage nei luoghi di lavoro”. Così, Cgil, Cisle Uil di Bergamo presentano l’assemblea provinciale per i delegati delle confederazioni di Bergamo, dopo due settimane che hanno tragicamente segnato la cronaca della provincia e la vita di tre famiglie, che in altrettanti incidenti hanno perso i propri mariti, figli, padri. Martedì 25 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, si alterneranno Danilo Mazzola, segretario Cisl Bergamo, Angelo Nozza, segretario generale Uil Bergamo, don Cristiano Re, dell’ufficio Pastorale del lavoro della Diocesi di Bergamo, diversi delegati, fino alle conclusioni di Sebastiano Calleri, responsabile nazionale Cgil salute e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) “È necessario e urgente un patto per la salute e la, in grado di fermare lanei luoghi di”. Così,e Uil di Bergamo presentano l’assemblea provinciale per i delegati delle confederazioni di Bergamo, dopo due settimane che hanno tragicamente segnato la cronaca della provincia e la vita di tre famiglie, che in altrettanti incidenti hanno perso i propri mariti, figli, padri. Martedì 25 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, si alterneranno Danilo Mazzola, segretarioBergamo, Angelo Nozza, segretario generale Uil Bergamo, don Cristiano Re, dell’ufficio Pastorale deldella Diocesi di Bergamo, diversi delegati, fino alle conclusioni di Sebastiano Calleri, responsabile nazionalesalute e ...

