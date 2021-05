De Castro: “No Nutriscore, libera scelta consumatore con informazione corretta” (Di venerdì 21 maggio 2021) Tema cruciale in Europa nella strategia Farm to Fork è quello di come vada informato il consumatore nella scelta degli alimenti: “Va aiutato a scegliere o va condizionato perché non è in grado di fare una scelta da solo? La filosofia di fondo è che noi siamo per la cultura alimentare della dieta mediterranea e vogliamo che la distintività dei prodotti legati al territorio esprima caratteristiche che il consumatore poi sceglie autonomamente”. E’ quanto ha affermato Paolo De Castro, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, intervenendo al workshop “Le filiere integrate per il rilancio del Paese” che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Filiere integrate” che The European House – Ambrosetti ha lanciato con il supporto di Philip Morris Italia, al quale hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Tema cruciale in Europa nella strategia Farm to Fork è quello di come vada informato ilnelladegli alimenti: “Va aiutato a scegliere o va condizionato perché non è in grado di fare unada solo? La filosofia di fondo è che noi siamo per la cultura alimentare della dieta mediterranea e vogliamo che la distintività dei prodotti legati al territorio esprima caratteristiche che ilpoi sceglie autonomamente”. E’ quanto ha affermato Paolo De, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, intervenendo al workshop “Le filiere integrate per il rilancio del Paese” che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Filiere integrate” che The European House – Ambrosetti ha lanciato con il supporto di Philip Morris Italia, al quale hanno ...

