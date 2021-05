Covid Italia, Rezza: “Dati parlano chiaro, contagi in deciso calo” (Di venerdì 21 maggio 2021) I Dati di Covid-19 “parlano chiaro questa settimana. Siamo poco sopra i 5mila nuovi positivi. Quindi sicuramente il trend è in deciso miglioramento”. A sottolinearlo è stato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute oggi durante la conferenza stampa sull’analisi dei Dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Covid-19. “A cosa è dovuto questo miglioramento? A una serie di fattori – ha illustrato – abbiamo fatto circa 30 milioni di vaccinazioni e abbiamo 20 milioni di vaccinati con almeno una dose. Abbiamo inoltre un certo numero di persone che si sono immunizzate strada facendo, perché ammalate o infettate” e poi guarite “durante questo anno e mezzo” di pandemia “e questo comporta un aumento della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Idi-19 “questa settimana. Siamo poco sopra i 5mila nuovi positivi. Quindi sicuramente il trend è inmiglioramento”. A sottolinearlo è stato Gianni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute oggi durante la conferenza stampa sull’analisi deidel monitoraggio regionale della cabina di regia-19. “A cosa è dovuto questo miglioramento? A una serie di fattori – ha illustrato – abbiamo fatto circa 30 milioni di vaccinazioni e abbiamo 20 milioni di vaccinati con almeno una dose. Abbiamo inoltre un certo numero di persone che si sono immunizzate strada facendo, perché ammalate o infettate” e poi guarite “durante questo anno e mezzo” di pandemia “e questo comporta un aumento della ...

