Covid, il risultato del monitoraggio: l’”effetto riaperture” non c’è stato (Di venerdì 21 maggio 2021) L’Iss: Rt in calo netto dallo 0,86 a 0,78 e un’incidenza nazionale di 73 casi settimanali ogni 100mila abitanti Leggi su lastampa (Di venerdì 21 maggio 2021) L’Iss: Rt in calo netto dallo 0,86 a 0,78 e un’incidenza nazionale di 73 casi settimanali ogni 100mila abitanti

Advertising

Liberobianco : @manuciaociaocia @CasonatoFranco @ReginaNera6 Non si può affermare con certezza che i morti durante la pandemia sia… - LaStampa : Covid, il risultato del monitoraggio: l’”effetto riaperture” non c’è stato - TruIeeIy : @borghi_claudio #NEWSFLASH del.giorno! Covid, il risultato del monitoraggio: l’”effetto riaperture” non c’è stat… - DaniloServadei : Arata Mackenyu è risultato POSITIVO al Covid-19 ed il suo viaggio negli USA è stato posticipato. Forza, Arata! Supe… - messveneto : Covid, il risultato del monitoraggio: l’”effetto riaperture” non c’è stato: L’Iss: Rt in calo netto dallo 0,86 a 0… -