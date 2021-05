Costa caro il colle più alto (Di venerdì 21 maggio 2021) Le spese per il Quirinale, nel 2021, sono previste a 371 milioni di euro: più del doppio del Palazzo della regina Elisabetta. I motivi? Stipendi e pensioni per oltre 700 dipendenti, cerimoniali, manutenzioni di sale e giardini, relazioni esterne. Tutte «voci» destinate a incrementare. Almeno fino a giugno 2020, ultimo report disponibile, il dottor Peter Brown era il «rappresentante speciale contro le calamità» della Casa Bianca. Guadagnava poco più di 190 mila dollari l'anno. Circa 156 mila euro. Di gran lunga lo stipendio più alto del personale che lavora per il presidente americano, per definizione l'uomo più influente del mondo. I suoi uffici, quindi, finiscono con l'avere un peso determinante nei destini del pianeta. Tutti gli altri 411 tra dipendenti e collaboratori degli uffici della presidenza Usa viaggiano su cifre più basse. Curioso, considerando il raffronto ... Leggi su panorama (Di venerdì 21 maggio 2021) Le spese per il Quirinale, nel 2021, sono previste a 371 milioni di euro: più del doppio del Palazzo della regina Elisabetta. I motivi? Stipendi e pensioni per oltre 700 dipendenti, cerimoniali, manutenzioni di sale e giardini, relazioni esterne. Tutte «voci» destinate a incrementare. Almeno fino a giugno 2020, ultimo report disponibile, il dottor Peter Brown era il «rappresentante speciale contro le calamità» della Casa Bianca. Guadagnava poco più di 190 mila dollari l'anno. Circa 156 mila euro. Di gran lunga lo stipendio piùdel personale che lavora per il presidente americano, per definizione l'uomo più influente del mondo. I suoi uffici, quindi, finiscono con l'avere un peso determinante nei destini del pianeta. Tutti gli altri 411 tra dipendenti e collaboratori degli uffici della presidenza Usa viaggiano su cifre più basse. Curioso, considerando il raffronto ...

