Coppa Italia, crollano gli ascolti: -15% nel 2020/21 (Di venerdì 21 maggio 2021) Cala l’interesse per la Coppa Italia nella stagione 2020/21, perlomeno sul fronte ascolti televisivi. Conclusa la 74ª edizione con la vittoria della Juventus in finale sull’Atalanta, il quadro, a livello di ascolti, vede infatti un calo drasticamente rispetto alla scorsa stagione, sia dal punto di vista dello share che degli spettatori totali. È la seconda volta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) Cala l’interesse per lanella stagione/21, perlomeno sul frontetelevisivi. Conclusa la 74ª edizione con la vittoria della Juventus in finale sull’Atalanta, il quadro, a livello di, vede infatti un calo drasticamente rispetto alla scorsa stagione, sia dal punto di vista dello share che degli spettatori totali. È la seconda volta L'articolo

