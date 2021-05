Commissione Ue e Iss | “Inizia l’era delle pandemie” E Big pharma si lecca già i baffi

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il Covid ha aperto le porte a quella che da molti ora viene definita “era”. Virologi e non solo, infatti, prospettano per il futuro la possibilità di nuove battaglie scientifiche. Una prospettiva – come riporta Il Fatto Quotidiano – analizzata da un panel di 26 scienziati provenienti da tutto il mondo nel rapporto pubblicato sul sito dellaEuropea in occasione del Global Health Summit di oggi e prontamente rilanciato dal nostro Istituto superiore di sanità.“Gli sforzi di oggi per affrontare il Covid-19 – avvertono gli esperti – dovrebbero includere investimenti e misure di risposta che abbiano il maggior potenziale possibile per un miglioramento sostenibile della prevenzione, inclusi gli investimenti in risorse umane e nella loro formazione, della preparazione e della risposta alle minacce globali per ...