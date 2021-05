Chi è Laura Fiandra, la moglie di Tullio Solenghi (Di venerdì 21 maggio 2021) Laura Fiandra è la moglie di Tullio Solenghi e una famosissima chef crudista. Classe 1949, è nata a Gorizia e vive a Roma con il celebre attore. Da sempre appassionata di cucina e di natura, nel 1994 ha fondato Sotto il Ciliegio, centro di medicina naturale, che si occupa di osteopatia e omeopatia, fiori di bach, osteopatia, yoga e medicina ayurvedica. Questa esperienza l’ha spinta ad iniziare un percorso spirituale ed etico, portandola a diventare vegana. Nel 2013 è diventata crudista e ha fondato insieme a Marina Pucello l’associazione Naturalmente Crudo, il cuo obiettivo è quello di diffondere la cultura del veganismo tramite laboratori di cucina, showcooking, eventi ed una pagina Facebook ricca di articoli e ricette. Tullio Solenghi e Laura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)è ladie una famosissima chef crudista. Classe 1949, è nata a Gorizia e vive a Roma con il celebre attore. Da sempre appassionata di cucina e di natura, nel 1994 ha fondato Sotto il Ciliegio, centro di medicina naturale, che si occupa di osteopatia e omeopatia, fiori di bach, osteopatia, yoga e medicina ayurvedica. Questa esperienza l’ha spinta ad iniziare un percorso spirituale ed etico, portandola a diventare vegana. Nel 2013 è diventata crudista e ha fondato insieme a Marina Pucello l’associazione Naturalmente Crudo, il cuo obiettivo è quello di diffondere la cultura del veganismo tramite laboratori di cucina, showcooking, eventi ed una pagina Facebook ricca di articoli e ricette....

