Advertising

orizzontescuola : Cattedre vacanti, Bianchi: “C’è un problema di formazione della classe docente” - pensier12542480 : @orizzontescuola solita vergognosa gestione italiana della scuola. Bianchi vuole docenti stem e pensa di pagare 140… - MilaSpicola : @maurizio1999 @gloquenzi @FLuccisano @flaviaamabile @vitalbaa @crialicata @maudelconte @danpoggio @TNannicini… - NatoImparato : @f_chinellato Eee a settembre poi abbiamo assegnazione cattedre vacanti/supplenze ... Non abbiamo mica molto tempo!… - RaffaelePizzati : RT @GToccafondi: Il mio intervento a @RadioCusano: abbandoni scolastici e piano scuole d'estate, valutazioni e verifiche di nuovo in presen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cattedre vacanti

Orizzonte Scuola

Alla domanda sullestimate sopra le 110mila e sulla possibilità che a settembre non ci siano abbastanza insegnanti, Bianchi ha risposto che 'il tema è chiaro' all'interno del ...I criteri per assegnare le: assunzione a tempo indeterminato dei precari storici Per le ulterioriche risulteranno ancora, sarà previsto, sia per i posti comuni che ..."Abbiamo cominciato a delineare i nuovi concorsi, saranno uno all'anno, regolari, in modo che sia possibile per tutti anche programmare le proprie attività. Lavorare sugli insegnanti è fondamentale" ...Concorso ordinario scuola, quando? Entro fine estate. Prove per docenti: si comincia da materie STEM, assunzione precari storici, cattedre vacanti.