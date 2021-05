“Arrivato l’esito del test del Dna”. Denise Pipitone, da Barbara D’Urso la notizia su Denisa, la ragazza di Scalea (Di venerdì 21 maggio 2021) Arrivano nuove importanti notizie sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Le indagini continuano ad andare avanti e gli inquirenti sperano che possano emergere nuove novità, affinché possa arrivare la risoluzione della vicenda, che tiene mamma Piera Maggio e tutti gli italiani col fiato sospeso dal 2004. E qualche ora fa, durante la trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso, è giunta una news tanto attesa, che fa riferimento alla ragazza di Scalea, che si chiama Denisa. Nella puntata del 20 maggio era stato riferito sempre dal programma di Canale 5 che sarebbe infatti stato prelevato il Dna dalla ragazza Denisa di Scalea per compararlo con quello di Denise Pipitone. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Arrivano nuove importanti notizie sul caso della scomparsa di. Le indagini continuano ad andare avanti e gli inquirenti sperano che possano emergere nuove novità, affinché possa arrivare la risoluzione della vicenda, che tiene mamma Piera Maggio e tutti gli italiani col fiato sospeso dal 2004. E qualche ora fa, durante la trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ di, è giunta una news tanto attesa, che fa riferimento alladi, che si chiama. Nella puntata del 20 maggio era stato riferito sempre dal programma di Canale 5 che sarebbe infatti stato prelevato il Dna dalladiper compararlo con quello di. La ...

