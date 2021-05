Ariccia | muore suicida un ragazzo di appena 14 anni | depresso a causa del Covid?

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tragedia ad, ai Castelli Romani. Un giovane studente di14ha perso la vita gettandosi da quello che viene chiamato “ponte della morte”. Apparentemente erada diversi mesi e a nulla sono valsi i tentativi degli astanti di farlo desistere. La tragica morte dal ponte Il ponte diè tristemente noto in zona ed è conosciuto come “ponte della morte”: ildi 14non è la prima persona a togliersi la vita gettandosi da lì. Si è trattato di un volo di ben sessanta metri, avvenuto chissà dopo quanti mesi di sofferenza e di depressione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Albano, un paese limitrofo, sempre interno ai Castelli Romani ma ormai era troppo tardi: il quattordicenne ha perso la vita sul colpo, ...

