Zingaretti: con bando Vitamina G oltre 2.3 mln per proposte under 35 (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “La Regione Lazio riparte dai giovani con Vitamina G, una grande scommessa per la nuova generazione che avrà a disposizione maggiori opportunità, servizi e spazi per realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica.” “Una sorta di cura energetica e ricostituente per far ripartire tutta la Regione, che ha coinvolto oltre 1.000 giovani del nostro territorio e che li vedrà protagonisti dal punto di vista economico, culturale e sociale. La Regione Lazio finora ha sempre investito nelle politiche giovanili e nel futuro dei nostri ragazzi e grazie a questo progetto raggiungiamo l’obiettivo di valorizzare proprio i loro talenti e le loro idee”. Con queste parole il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia i 100 progetti vincitori di Vitamina G, il bando che dà ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “La Regione Lazio riparte dai giovani conG, una grande scommessa per la nuova generazione che avrà a disposizione maggiori opportunità, servizi e spazi per realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica.” “Una sorta di cura energetica e ricostituente per far ripartire tutta la Regione, che ha coinvolto1.000 giovani del nostro territorio e che li vedrà protagonisti dal punto di vista economico, culturale e sociale. La Regione Lazio finora ha sempre investito nelle politiche giovanili e nel futuro dei nostri ragazzi e grazie a questo progetto raggiungiamo l’obiettivo di valorizzare proprio i loro talenti e le loro idee”. Con queste parole il Presidente della Regione Lazio Nicolaannuncia i 100 progetti vincitori diG, ilche dà ...

Advertising

borghi_claudio : @CrzHrs @Andrea65781507 @Sakko83 Hanno un loro bel presidente eletto con manovra di palazzo e amico di Zingaretti n… - CalabriaTw : Cassia bis/Le Rughe, alle porte di #Roma #Municipio15. Cittadini costretti a sfuggire a famiglie di cinghiali nei p… - rasputin_LG2 : RT @Lightpinksoul: @DReqvenge2020 @a_meluzzi togliere la scritta maschi e femmine dalla porta di un bagno vuol dire creare confusione,imbar… - condaghe : @StormyTheHorny @Rita20807271 @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Ma chi? Hanno? E quanti sono? Parli con me, se ne è capa… - tusciatimes : Politiche giovanili, Zingaretti: “Con bando vitamina G oltre 2,3 mln di euro per 100 giovani proposte under 35” -