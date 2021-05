Tommaso Zorzi, fans sbigottiti: “Sono in causa con Barbara D’Urso” (Di giovedì 20 maggio 2021) Quanto affermato in diretta dal noto volto televisivo desta sorpresa. Ma Tommaso Zorzi se la prende con diversi altri, cosa è successo. Nella nuova puntata de “Il Punto Z” ai fans non è sfuggito quanto detto da Tommaso Zorzi ad un certo punto. Tommaso Zorzi a Il Punto Z Foto screenshotAll’interno della trasmissione nata da una costola de “L’Isola dei Famosi” hanno presenziato in qualità di ospiti diversi ex gieffini. Che proprio con Tommaso Zorzi hanno condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Si tratta di Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. In più c’è stato anche l’intervento di Rocco Siffredi. Proprio durante l’intervista con Zenga Jr. e la Cannavò, l’influencer ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Quanto affermato in diretta dal noto volto televisivo desta sorpresa. Mase la prende con diversi altri, cosa è successo. Nella nuova puntata de “Il Punto Z” ainon è sfuggito quanto detto daad un certo punto.a Il Punto Z Foto screenshotAll’interno della trasmissione nata da una costola de “L’Isola dei Famosi” hanno presenziato in qualità di ospiti diversi ex gieffini. Che proprio conhanno condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Si tratta di Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. In più c’è stato anche l’intervento di Rocco Siffredi. Proprio durante l’intervista con Zenga Jr. e la Cannavò, l’influencer ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi la tocca piano #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi che fa la Tittocchia. Adesso posso morire in pace. ?? #Isola #tommasozorzi - davidemaggio : @tommaso_zorzi Appunto. Vedrai che il nuovo progettone andrà meglio. Se però il tuo atteggiamento è questo, la solu… - SabMusicIsLife : RT @InlovewithZorzi: Io starei almeno 2 ore davanti al pc a guardare #IlpuntoZ di Tommaso Zorzi! È passata un’ora e a me sembrano passati 5… - SabMusicIsLife : RT @fabyanagarofalo: Già mi mancano posso dire. Grazie a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi per tutto?? #IlPuntoZ -