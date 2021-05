Advertising

fisco24_info : Si dimette Yiming, patron di ByteDance (TikTok), gli subentra Rubo: In un'email ai dipendenti, Zhang ha detto di vo… - giornaleradiofm : Approfondimenti: TikTok: si dimette a sorpresa Ceo ByteDance, Zhang Yiming: (ANSA) - PECHINO, 20 MAG - Zhang Yiming… - fisco24_info : TikTok: si dimette a sorpresa Ceo ByteDance, Zhang Yiming: Il gruppo della popolare app sarà guidato da Liang Rubo -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok dimette

Zhang Yiming, il co - fondatore di ByteDance, cui fa capo la popolare app di videoclip, ha annunciato a sorpresa che lascerà la carica di Ceo e passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno concentrandosi sulla "strategia a lungo termine". Zhang, 38 anni, sarà sostituito da ...Zhang Yiming, il co - fondatore di ByteDance, cui fa capo la popolare app di videoclip, ha annunciato a sorpresa che lascer la carica di Ceo e passer a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno concentrandosi sulla strategia a lungo termine . Zhang, 38 anni, sar sostituito da Liang ...Il presidente e co-fondatore di ByteDance, proprietario di TikTok, ha annunciato a sorpresa le dimissioni. Con un conto in banca di 36 miliardi di dollari, Zhang Yiming, nato nel 1983, è stato il più ...Zhang Yiming, il co-fondatore di ByteDance, cui fa capo la popolare app di videoclip TikTok, ha annunciato a sorpresa che lascerà la carica di Ceo e passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno co ...