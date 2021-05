Su Israele e Palestina il Pd non c’è, sbaglia e non capisce (Di giovedì 20 maggio 2021) Ancora una volta, su Israele e Palestina il Pd non c’è, sbaglia, non capisce. O fa finta di non capire. Certo, prendiamo atto che Enrico Letta è stato il primo segretario in assoluto del Pd a salire sul palco al portico di Ottavia a portare solidarietà a Israele. Una mossa che ha rotto una tradizione di una simpatia del Pci-Pds-Ds-Pd per i palestinesi, cosa che infatti non è piaciuta a Massimo D’Alema. Ma Enrico Letta, che secondo alcune cronache ha persino applaudito il discorso di Salvini alla comunità ebraica, subito dopo ha fatto marcia indietro. Fedele alla ferrea tradizione che vuole la sinistra italiana indietro di trenta anni nell’analisi di tutti i fenomeni (dal portato della politica di Bettino Craxi, a quello di Silvio Berlusconi, sino al ruolo perverso di certi pubblici ministeri), nella ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 maggio 2021) Ancora una volta, suil Pd non c’è,, non. O fa finta di non capire. Certo, prendiamo atto che Enrico Letta è stato il primo segretario in assoluto del Pd a salire sul palco al portico di Ottavia a portare solidarietà a. Una mossa che ha rotto una tradizione di una simpatia del Pci-Pds-Ds-Pd per i palestinesi, cosa che infatti non è piaciuta a Massimo D’Alema. Ma Enrico Letta, che secondo alcune cronache ha persino applaudito il discorso di Salvini alla comunità ebraica, subito dopo ha fatto marcia indietro. Fedele alla ferrea tradizione che vuole la sinistra italiana indietro di trenta anni nell’analisi di tutti i fenomeni (dal portato della politica di Bettino Craxi, a quello di Silvio Berlusconi, sino al ruolo perverso di certi pubblici ministeri), nella ...

