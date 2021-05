STMicroelectronics sta valutando l’acquisizione di Nordic Semiconductor

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) –, gruppo italo-francese attivo nel mercato dei semiconduttori, starebbedel competitor, società quotata a Oslo. È quanto scrive MF, sostenendo che l’azienda ha già sondato la controparte norvegese per arrivare a presentare un’offerta in tempi brevi.ha però fatto sapere che “non è al corrente” di un interesse da parte del produttore italo-francese di chip. “Non ne sappiamo nulla, quindi non abbiamo commenti”, ha detto a Reuters Paal Elstad, CFO di. “Non ne siamo al corrente”, ha aggiunto.ha una capitalizzazione di mercato pari a circa 4,5 miliardi di dollari. L’azienda ha chiuso il 2020 con ...

