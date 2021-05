Sassuolo, l’ad Carnevali: “Non abbiamo ancora scelto l’erede di De Zerbi” (Di giovedì 20 maggio 2021) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a margine dell’evento “Generazione S”, nel corso della conferenza stampa si è soffermato anche sull’addio di Roberto De Zerbi che dalla prossima stagione non allenerà più la squadra neroverde. “Sono otto anni che il Sassuolo è in A, abbiamo fatto qualcosa di fantastico. Ci dispiace molto che mister De Zerbi abbia deciso di andare via. E’ normale che lui possa avere ambizioni diverse. Anche lui è molto dispiaciuto, c’è un legame particolare con noi. Futuro allenatore? Non è facile trovare l’uomo giusto per questa società. Non guardiamo solo l’aspetto del campo, ma guardiamo la persona, i collaboratori. Sono stati fatti tanti nomi ma non abbiamo contattato nessuno, aspetteremo la fine del ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) L’amministratore delegato del, Giovanni, a margine dell’evento “Generazione S”, nel corso della conferenza stampa si è soffermato anche suldio di Roberto Deche dalla prossima stagione non allenerà più la squadra neroverde. “Sono otto anni che ilè in A,fatto qualcosa di fantastico. Ci dispiace molto che mister Deabbia deciso di andare via. E’ normale che lui possa avere ambizioni diverse. Anche lui è molto dispiaciuto, c’è un legame particolare con noi. Futuro allenatore? Non è facile trovare l’uomo giusto per questa società. Non guardiamo solo l’aspetto del campo, ma guardiamo la persona, i collaboratori. Sono stati fatti tanti nomi ma noncontattato nessuno, aspetteremo la fine del ...

