Ruanda: 27 anni fa il genocidio, persero la vita 400 Testimoni Geova (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono passati 27 anni da una delle più grandi tragedie della storia. Circa 800.000 persone, in grande maggioranza tutsi, sterminate in condizioni abominevoli tra aprile e luglio 1994. Questo evento tragico lo ricorderemo a lungo, rimarrà nella memoria dei popoli. Il 7 aprile 1994, il giorno dopo l’abbattimento dell’aereo su cui viaggiavano i presidenti di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono passati 27da una delle più grandi tragedie della storia. Circa 800.000 persone, in grande maggioranza tutsi, sterminate in condizioni abominevoli tra aprile e luglio 1994. Questo evento tragico lo ricorderemo a lungo, rimarrà nella memoria dei popoli. Il 7 aprile 1994, il giorno dopo l’abbattimento dell’aereo su cui viaggiavano i presidenti di

Advertising

Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Negli ultimi anni il governo di Copenhagen non solo ha imposto norme stringenti per accettare i nuovi arrivati da fuori Eur… - liotru52 : @GianlucaAllegr5 @TroianoMassimo1 Il tuo Salvini QUAQUARAQUÀ sa solo sbaciucchiare crocifissi e far cadere il gover… - dino_andreani : @francang1950 Non è semplice. Vero. Ma è un problema loro. Es. I belgi han creato divisioni nel Ruanda? Cattivi. Ma… - badicea : RT @IlPrimatoN: Negli ultimi anni il governo di Copenhagen non solo ha imposto norme stringenti per accettare i nuovi arrivati da fuori Eur… - DavideRonni : RT @IlPrimatoN: Negli ultimi anni il governo di Copenhagen non solo ha imposto norme stringenti per accettare i nuovi arrivati da fuori Eur… -