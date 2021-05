Renata Polverini rientra in Forza Italia: "Ho sentito Berlusconi, torno a casa" (Di giovedì 20 maggio 2021) Renata Polverini torna in Forza Italia da cui era uscita il 21 gennaio scorso per aderire al gruppo Centro democratico-Italiani in Europa (poi abbandonato il 25 febbraio per restare al misto). L’annuncio è stato dato su Twitter Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati: “Renata Polverini da oggi torna a far parte del gruppo di Forza Italia alla Camera e del nostro partito. Riabbracciamo un’amica e una collega di grande valore ed esperienza. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide con una freccia in più al nostro arco. Bentornata Renata”, conclude. La diretta interessata ha confermato la notizia: “torno in Forza ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021)torna inda cui era uscita il 21 gennaio scorso per aderire al gruppo Centro democratico-ni in Europa (poi abbandonato il 25 febbraio per restare al misto). L’annuncio è stato dato su Twitter Roberto Occhiuto, capogruppo dialla Camera dei deputati: “da oggi torna a far parte del gruppo dialla Camera e del nostro partito. Riabbracciamo un’amica e una collega di grande valore ed esperienza. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide con una freccia in più al nostro arco. Bentornata”, conclude. La diretta interessata ha confermato la notizia: “in...

