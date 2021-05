Recensione Mark & Lara Partners In Justice | un poliziesco co-op

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 20 maggio 2021) In questavi parleremo diIn, un titolo investigativo co-op sviluppato dal team italiano Deep Monolith Negli ultimi tempi i videogiochi pensati per essere giocati esclusivamente in cooperativa stanno diventando sempre più popolari. Basta pensare al recente successo di It Takes Two per capire quanto i giocatori apprezzino questo particolare tipo di esperienza condivisa. Vista la crescente popolarità di questa tipologia di videogiochi era solo questione di tempo prima che qualcosa di simile nascesse anche qui in Italia. Recentemente infatti la software house nostrana Deep Monolith ha pubblicato un interessante gioco investigativo co-op chiamatoIn ...