Netflix annuncia l’arrivo di “Resident Evil | Infinite darkness”

(Di giovedì 20 maggio 2021) La sagacontinua.per il prossimo 8 luglio l’approdo della nuova puntata della serie sulla piattaforma. La sagaha fatto la propria fortuna fin dall’inizio. Nata come videogioco narrato per la console, è diventata una serie di film di successo con Milla Jovovich come protagonista. Ora torna suL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

payneisallboy : RT @fresquedlamour: ??manifestando che Netflix annuncia la seconda stagione di 'Love 101' durante l'estate ?? - fresquedlamour : ??manifestando che Netflix annuncia la seconda stagione di 'Love 101' durante l'estate ?? - Screenweek : #TucaAndBertie il trailer della stagione 2 annuncia l’esordio su #AdultSwim La serie animata creata da… - FreeMGL1 : RT @StartMagNews: AT&T annuncia la fusione con Discovery per creare un nuovo gigante nel settore dell’intrattenimento. Tutti i dettagli. L'… - viaonmars : Comunque Netflix don't be shy, annuncia quando uscirà la serie di animazione di Zerocalcare, dicci qualcosa -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix annuncia

Cinematographe.it - FilmIsNow

La nostra Undici di Stranger Things è pronta a rivestire i panni della giovane investigatrice nel secondo capitolo di quella che già si preannuncia una saga di successo. Come già sappiamo, Enola ...More Have fun Enola Holmes 2:l'arrivo del sequel con Millie Bobby Brown Cinema Il documentario su Alida Valli: la diva che conquistò Hollywood e difese la sua indipendenza Cinema La ...Netflix ha annunciata la data del debutto della trilogia di Fear Street, il progetto tratto dai romanzi di R.L. Stine, in streaming. Netflix ha annunciato con un trailer la data di uscita della trilog ...Annunciata l'attrice scelta per interpretare Mercoledì Addams nella nuova serie Netflix realizzata da Tim Burton: sarà Jenna Ortega ...