Morte Maradona, si aggrava la posizione dei sette indagati: l’accusa è di omicidio volontario (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuovi sviluppi nell’indagine in Argentina relativa alla Morte di Diego Armando Maradona. Secondo la stampa locale si sarebbe aggravata la situazione delle sette persone indagate per il decesso del Pibe de Oro dello scorso 25 novembre 2020 a causa di un arresto cardiorespiratorio. Sulla base delle prove raccolte la Procura di San Isidro avrebbe deciso di cambiare il capo d’imputazione nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque e degli altri sei indiziati che devono rispondere ora del reato di omicidio volontario, per il quale il codice penale argentino prevede tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Gli indagati, per cui vige il divieto di espatrio, sfileranno davanti ai magistrati a partire dal 31 maggio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuovi sviluppi nell’indagine in Argentina relativa alladi Diego Armando. Secondo la stampa locale si sarebbeta la situazione dellepersone indagate per il decesso del Pibe de Oro dello scorso 25 novembre 2020 a causa di un arresto cardiorespiratorio. Sulla base delle prove raccolte la Procura di San Isidro avrebbe deciso di cambiare il capo d’imputazione nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque e degli altri sei indiziati che devono rispondere ora del reato di, per il quale il codice penale argentino prevede tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Gli, per cui vige il divieto di espatrio, sfileranno davanti ai magistrati a partire dal 31 maggio. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Maradona, si aggravano i capi d'accusa dei sette indagati: le news dall'Argentina - cn1926it : GdS – Morte #Maradona, si aggravano i capi d’accusa per i sette indagati: c’è il dolo - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Maradona: giustizia argentina aggrava accuse imputati per morte - QuotidianPost : Morte Maradona: si aggravano le posizioni degli imputati - occhio_notizie : ?? Sette medici rischiano 25 anni di carcere per la morte di #Maradona -