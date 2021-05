Migranti: Napoli, 20.000 domande sanatorie in attesa (Di giovedì 20 maggio 2021) "Siamo venuti qui per avere il permesso che ci spetta, in tanti aspettano la sanatoria e la Prefettura non ci da' risposte. Lo aspettiamo per il lavoro e per i vaccini". Così Assan Mahmoud, immigrato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) "Siamo venuti qui per avere il permesso che ci spetta, in tanti aspettano la sanatoria e la Prefettura non ci da' risposte. Lo aspettiamo per il lavoro e per i vaccini". Così Assan Mahmoud, immigrato ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Napoli Migranti: Napoli, 20.000 domande sanatorie in attesa Solo dal Bangladesh siamo quasi 6.000 in attesa a Napoli e senza sanatoria non ci fanno neanche il ... In Piazza Plebiscito parte il coro "non possiamo più aspettare" da parte dei migranti a cui si ...

Video - racconti pandemici. Roxy in The Box al Bellini ... progetto per il quale ho 'intervistato' i documenti dell'Archivio di Stato di Napoli e dell'Archivio del Banco di Napoli, relativi a circa 500 migranti napoletani diretti negli Stati Uniti d'America"...

Migranti si ribellano al clan che chiede il pizzo e fanno arrestare il boss e i suoi complici La denuncia di un gruppo di inquilini stranieri di un palazzo a Forcella, nel cuore di Napoli, ha incastrato Salvatore Giuliano e altre tre persone ...

