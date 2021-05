Mediterranea: "A giugno Mare Jonio tornerà in mare. Dalla procura accuse incosistenti" (Di giovedì 20 maggio 2021) La mare Jonio, l’unica nave del soccorso civile battente bandiera italiana e gestita Dalla piattaforma della società civile italiana Mediterranea Saving Humans APS, è entrata in cantiere a Venezia “per importanti lavori di manutenzione che, nel giro di qualche settimana, le consentiranno di essere di nuovo pronta a navigare”. Lo fa sapere la stessa ong. “Nel mar Mediterraneo centrale - spiega Msh - si è avuta notizia, dopo la strage del 21 aprile scorso, di almeno altri tre naufragi, con decine di vittime e dispersi. Intanto altre navi non governative sono state sottoposte a fermi amministrativi arbitrari. Di fronte alla latitanza degli Stati europei che non intervengono, come dovrebbero, con una missione militare di ricerca e soccorso e di fronte al grido di dolore di donne, uomini, bambini in fuga ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) La, l’unica nave del soccorso civile battente bandiera italiana e gestitapiattaforma della società civile italianaSaving Humans APS, è entrata in cantiere a Venezia “per importanti lavori di manutenzione che, nel giro di qualche settimana, le consentiranno di essere di nuovo pronta a navigare”. Lo fa sapere la stessa ong. “Nel mar Mediterraneo centrale - spiega Msh - si è avuta notizia, dopo la strage del 21 aprile scorso, di almeno altri tre naufragi, con decine di vittime e dispersi. Intanto altre navi non governative sono state sottoposte a fermi amministrativi arbitrari. Di fronte alla latitanza degli Stati europei che non intervengono, come dovrebbero, con una missione militare di ricerca e soccorso e di fronte al grido di dolore di donne, uomini, bambini in fuga ...

