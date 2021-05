Mara Venier, lutto improvviso: l’addio in lacrime sui social (Di giovedì 20 maggio 2021) Il produttore, marito della conduttrice di Domenica In, ha condiviso sui social una foto della madre dei suoi tre figli, Adonella Colonna di Paliano, scomparsa nelle scorse ore. Con la foto di un intenso primo piano in bianco e nero, Nicola Carraro ha condiviso sui social la notizia della morte della sua ex moglie Adonella Colonna di Paliano. "Ciao Ado, riposa in pace" ha scritto il produttore a corredo dello scatto, subito commentato da centinaia di fan che si sono uniti al dolore per la sua perdita. Tra loro anche Mara Venier che, intervenendo tra i commenti al post del marito, l’ha definita "una donna meravigliosa". Con Adonella Colonna di Paliano Nicola Carraro è stato sposato dal al 1963 al 1980 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Gerò (ex di Simona Ventura), Ginevra e Giada. Nata da una ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 20 maggio 2021) Il produttore, marito della conduttrice di Domenica In, ha condiviso suiuna foto della madre dei suoi tre figli, Adonella Colonna di Paliano, scomparsa nelle scorse ore. Con la foto di un intenso primo piano in bianco e nero, Nicola Carraro ha condiviso suila notizia della morte della sua ex moglie Adonella Colonna di Paliano. "Ciao Ado, riposa in pace" ha scritto il produttore a corredo dello scatto, subito commentato da centinaia di fan che si sono uniti al dolore per la sua perdita. Tra loro ancheche, intervenendo tra i commenti al post del marito, l’ha definita "una donna meravigliosa". Con Adonella Colonna di Paliano Nicola Carraro è stato sposato dal al 1963 al 1980 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Gerò (ex di Simona Ventura), Ginevra e Giada. Nata da una ...

Advertising

zazoomblog : “Ciao Ado riposa in pace”: grave lutto per il marito di Mara Venier - #“Ciao #riposa #pace”: #grave #lutto - infoitcultura : Nicola Carraro in lutto, è morta la ex moglie: il ricordo e le parole di Mara Venier - infoitcultura : Nicola Carraro, grave lutto: è morta l’ex moglie. Le parole di Mara Venier - Epalermo2020 : RT @Bonimba12: @Epalermo2020 @Pietro_Otto @osamundR Vorrei vedere il certificato di vaccinazione di Mara Venier ... ??????? - Pietro_Otto : RT @Bonimba12: @Epalermo2020 @Pietro_Otto @osamundR Vorrei vedere il certificato di vaccinazione di Mara Venier ... ??????? -