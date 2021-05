Lorella Cuccarini e la lettera a Maria de Filippi, la confessione dopo Amici 20: “Oggi c’è posta per te” (Di giovedì 20 maggio 2021) A pochissimi giorni dalla fine della 20° edizione di Amici, Lorella Cuccarini scrive una lettera tramite social alla conduttrice del talent, Maria de Filippi. L’ex ballerina, a capo di una delle 3 squadre di allievi insieme ad Arisa, si lascia andare a parole “a cuore aperto” su Instagram. Lorella Cuccarini: la “lettera” a Maria de Filippi su Instagram “Cara Maria, Oggi c’è posta per te”. Così esordisce Lorella sotto il suo ultimo post di Instagram, con un chiaro riferimento all’altro ben noto programma di Maria de Filippi, in onda ogni sabato sera su Canale 5. Sorridente, sul prato, in una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) A pochissimi giorni dalla fine della 20° edizione discrive unatramite social alla conduttrice del talent,de. L’ex ballerina, a capo di una delle 3 squadre di allievi insieme ad Arisa, si lascia andare a parole “a cuore aperto” su Instagram.: la “” adesu Instagram “Carac’èper te”. Così esordiscesotto il suo ultimo post di Instagram, con un chiaro riferimento all’altro ben noto programma dide, in onda ogni sabato sera su Canale 5. Sorridente, sul prato, in una ...

