L’Inno di Mameli cantato da Annalisa conquista i social: “Finalmente un’interprete all’altezza” (video) (Di giovedì 20 maggio 2021) Per una volta Annalisa ha accontentato tutti. La cantante ligure ha eseguito L’Inno di Mameli durante la finale della Coppa Italia emozionando anche il pubblico a casa. Quasi a ogni finale, infatti, L’Inno eseguito in modo controverso dal cantante di turno. Ieri sera, nella città del tricolore, il canto degli italiani è stato invece onorato al meglio. LEGGI ANCHE Coppa Italia, il cantante "politicamente corretto" sbaglia l'Inno e conclude col pugnetto (video) Campione di volley critica l'Inno "storpiato" di Sylvestre: processato dalla sinistra Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Italia (@radioitalia) Annalisa Scarrone, che ha avuto il prestigioso compito di cantare L’Inno di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Per una voltaha accontentato tutti. La cantante ligure ha eseguitodidurante la finale della Coppa Italia emozionando anche il pubblico a casa. Quasi a ogni finale, infatti,eseguito in modo controverso dal cantante di turno. Ieri sera, nella città del tricolore, il canto degli italiani è stato invece onorato al meglio. LEGGI ANCHE Coppa Italia, il cantante "politicamente corretto" sbaglia l'Inno e conclude col pugnetto () Campione di volley critica l'Inno "storpiato" di Sylvestre: processato dalla sinistra Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Italia (@radioitalia)Scarrone, che ha avuto il prestigioso compito di cantaredi ...

Advertising

RadioItalia : Bravissima Annalisa! Ha cantato in maniera impeccabile l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia!… - SerieA : L'inno di Mameli e la voce di @NaliOfficial: brividi al Mapei Stadium ???? ??? Guarda la #TIMVISIONCUP in diretta su… - Corriere : L’emozionante esibizione di Annalisa che canta l’«Inno di Mameli» - Fprime86 : RT @cmdotcom: Annalisa splendida: incanta con l'Inno di Mameli in finale di Coppa Italia FOTO - crumbsssv : RT @RadioItalia: Bravissima Annalisa! Ha cantato in maniera impeccabile l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia! @NaliOfficial… -