Letteratura: addio a Majorino, poeta della sperimentazione plurilinguistica /Adnkronos (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. - (Adnkronos) - Lo scrittore, poeta e critico letterario Giancarlo Majorino, tra gli esponenti di spicco della poesia del Novecento italiano, protagonista di una acclamata sperimentazione plurilinguistica, con la mescolanza di prosa e versi, è morto questa mattina a Milano all'età di 93 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla Casa della Poesia di Milano, "che lui ha fortemente voluto e mantenuto viva", di cui era presidente dal 2005. Da oltre 60 anni era sposato con Enrica Villain ed era lo zio dell'ex assessore milanese ed eurodeputato Pierfrancesco Majorino. Nato a Milano il 7 aprile 1928, dopo la laurea in giurisprudenza, Giancarlo Majorino si dedica subito alla poesia e alla critica ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. - () - Lo scrittore,e critico letterario Giancarlo, tra gli esponenti di spiccopoesia del Novecento italiano, protagonista di una acclamata, con la mescolanza di prosa e versi, è morto questa mattina a Milano all'età di 93 anni. L'annuncioscomparsa è stato dato dalla CasaPoesia di Milano, "che lui ha fortemente voluto e mantenuto viva", di cui era presidente dal 2005. Da oltre 60 anni era sposato con Enrica Villain ed era lo zio dell'ex assessore milanese ed eurodeputato Pierfrancesco. Nato a Milano il 7 aprile 1928, dopo la laurea in giurisprudenza, Giancarlosi dedica subito alla poesia e alla critica ...

TV7Benevento : Letteratura: addio a Majorino, poeta della sperimentazione plurilinguistica /Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Letteratura: addio a Majorino, poeta della sperimentazione plurilinguistica /Adnkronos... - EleonoraFunari : Sono completamente spiazzata. Non ci sono parole per descrivere il dispiacere per la morte di un grandissimo artist… - cristinacanova : Scrittore engagé addio: ora l'impegno passa attraverso il lettore - TV7Benevento : **Letteratura: addio a Lia Secci, germanista che fece conoscere Grass**... -