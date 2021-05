Leclerc in pista con un casco speciale dedicato a Louis Chiron (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel Gran Premio di casa, Charles Leclerc scenderà in pista con un casco del tutto speciale dedicato al concittadino Louis Alexandre Chiron. Dal 1931 il primo e finora unico pilota monegasco ad aver ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel Gran Premio di casa, Charlesscenderà incon undel tuttoal concittadinoAlexandre. Dal 1931 il primo e finora unico pilota monegasco ad aver ...

FrederickSeb : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #MonacoGp???? Anche Seb scende in pista con le Medium #Ferrari #Sainz #Leclerc #Vettel #SkyMotori - berrageiz : #F1 #FUnoAT #MonacoGp???? Anche Seb scende in pista con le Medium #Ferrari #Sainz #Leclerc #Vettel #SkyMotori - berrageiz : #F1 #FUnoAT #MonacoGp???? Le due Ferrari scendono in pista. Nessun problema per Charles che dovrà recuperar un po' d… - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: F1, GP Montecarlo: #Leclerc in pista con un casco speciale dedicato a Louis Chiron - giulitrapa_ : RT @pins_a_roulette: CHARLES LECLERC INTERVIEW STARTER PACK: -Da picòlo con i miei amici cercavo la machina ròsa anche sè non sapevo perch… -

