In lacrime per Maurizio Gasparoni, una vita spesa con la divisa da arbitro: oggi l'ultimo saluto (Di giovedì 20 maggio 2021) FALCONARA - Questa volta non è stato lui a fischiare la fine della partita. Maurizio Gasparoni se n'è andato a 78 anni ma da qualche tempo una malattia neurologica lo aveva minato. Era apprezzato per ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 20 maggio 2021) FALCONARA - Questa volta non è stato lui a fischiare la fine della partita.se n'è andato a 78 anni ma da qualche tempo una malattia neurologica lo aveva minato. Era apprezzato per ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? La gioia dei tifosi dello #Spezia che cantano per #Italiano: tecnico in lacrime per l'impresa salvezza - Fra_Conti5 : Stanno veramente esultando per la coppa Italia, non è uno scherzo ?? Addirittura un mio amico juventino mi ha detto… - Simona05418782 : RT @peularis: credo che Tommaso che consola Francesco che piange e si lascia andare pure lui alle lacrime solo mentre lo sta abbracciando p… - ex_hausted_ : RT @peularis: credo che Tommaso che consola Francesco che piange e si lascia andare pure lui alle lacrime solo mentre lo sta abbracciando p… - marixsoarees : RT @wh0isbibi: ma per lo meno le lacrime idratano la pelle? -