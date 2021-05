Giulia Stabile, dopo Amici approda a Uomini e Donne?- La verità è un’altra (Di giovedì 20 maggio 2021) Raffaella Mennoia pubblica un video sulle storie di Instagram in cui è in compagnia di Giulia Stabile, negli studi di Uomini e Donne. Cosa succede? Giulia Stabile negli studi di Uomini e DonneLa vincitrice della ventesima edizione di Amici, Giulia, e il cantante, nonché fidanzato della ballerina, Sangiovanni, stanno vivendo una delle esperienze più belle. L’allieva della maestra Veronica Peparini ha detto di aver notato il cantante già ai provini “Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”. Anche se sono ancora molto giovani, i due sono molto affiatati ed ... Leggi su formatonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Raffaella Mennoia pubblica un video sulle storie di Instagram in cui è in compagnia di, negli studi di. Cosa succede?negli studi diLa vincitrice della ventesima edizione di, e il cantante, nonché fidanzato della ballerina, Sangiovanni, stanno vivendo una delle esperienze più belle. L’allieva della maestra Veronica Peparini ha detto di aver notato il cantante già ai provini “Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”. Anche se sono ancora molto giovani, i due sono molto affiatati ed ...

