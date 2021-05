Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali: “Era giusto provarci. L’attacco in discesa? Volevo farla davanti…” (Di giovedì 20 maggio 2021) Vincenzo Nibali ha regalato grandissime emozioni nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Lo Squalo ha tentato un attacco in salita insieme a Giulio Ciccone sul Passo del Carnaio, è stato ripreso dal gruppo ma non ha mollato e in discesa ha piazzato un affondo dei suoi. Sul suo terreno prediletto, dove si è sempre esaltato nel corso della sua monumentale carriera, ha allungato con grandissima personalità e ha tagliato il traguardo con sette secondi di vantaggio nei confronti degli altri big. Prestazione coriacea da parte del siciliano, dopo le difficoltà riscontrate nella giornata di ieri. Il 36enne aveva tenuto botta sui quattro tratti in sterrato, ma poi si era staccato sull’ascesa del Passo del Lume Spento. Oggi l’alfiere della Trek Segafredo ha voluto dare un segnale ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)ha regalato grandissime emozioni nella dodicesima tappa del. Lo Squalo ha tentato un attacco in salita insieme a Giulio Ciccone sul Passo del Carnaio, è stato ripreso dal gruppo ma non ha mollato e inha piazzato un affondo dei suoi. Sul suo terreno prediletto, dove si è sempre esaltato nel corso della sua monumentale carriera, ha allungato con grandissima personalità e ha tagliato il traguardo con sette secondi di vantaggio nei confronti degli altri big. Prestazione coriacea da parte del siciliano, dopo le difficoltà riscontrate nella giornata di ieri. Il 36enne aveva tenuto botta sui quattro tratti in sterrato, ma poi si era staccato sull’ascesa del Passo del Lume Spento. Oggi l’alfiere della Trek Segafredo ha voluto dare un segnale ...

