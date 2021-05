Gemma Galgani balla il Can Can ad Uomini e donne | clamore in studio | l’incredibile reazione dei presenti

(Di giovedì 20 maggio 2021)il Can Can in, ad, ladeiè scoppiettante. Adsi lascia andare ad uno scoppiettante balloAnche oggi, 20 maggio, è andata in onda la puntata di, un programma dove i protagonisti si incontrano e si corteggiano, per cercare di uscire dallocon l’anima gemella. Dal lunedì al venerdì, la trasmissione tiene davanti alla televisione incollati gli italiani, nell’ora pomeridiana. Ma chi più di tutte è al centro dell’attenzione? Proprio lei,, la bellissima dama torinese, che da diversi anni, risulta essere la ...

Advertising

VittorioMastro8 : RT @ciccio_co: L'Italia è una repubblica fondata sul trash di Gemma Galgani #uominiedonne - FrishSergio : RT @ciccio_co: L'Italia è una repubblica fondata sul trash di Gemma Galgani #uominiedonne - seemone01 : RT @scintilIe: Torino è una città meravigliosa ci ha dato Deddy e Gemma Galgani - franagioia : RT @ciccio_co: L'Italia è una repubblica fondata sul trash di Gemma Galgani #uominiedonne - asfaltofresco : che mondo sarebbe senza gemma galgani -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Nella Puntata di Uomini e Donne le dame del parterre femminile del Trono Over si sono sfidate in una nuova sfilata , dal tema 'Seducente come un sogno d'estate'. La passerella diha fatto discutere molto, infiammando Tina Cipollari che non sopporta le esibizioni della torinese. Nicola Vivarelli si espone per difenderee si ritrova in una discussione accesa ..., UOMINI E DONNE/ Lite con Tina Cipollari: "Sono disgustata..." Isabella Ricci, rivalità con? Isabella Ricci è una delle nuove beniamine del pubblico di Uomini e Donne . La ...Non poteva che fare uno dei suoi commenti acidi Tina Cipollari: le mutandine in vista di Gemma Galgani hanno fatto subito scalpore.Ad Uomini e donne, nella puntata odierna, Gemma Galgani ha portato in scena il Can Can: la reazione in studio è stata incredibile.