F1, Lewis Hamilton: “Ferrari sorprendenti! Domenica mi aspetto la solita fila di macchine e zero sorpassi…” (Di giovedì 20 maggio 2021) Lewis Hamilton chiude al terzo posto il suo giovedì del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di Formula Uno, ma non si preoccupa oltremodo della situazione e, anzi, è soddisfatto di quanto ottenuto oggi tra le viuzze di Montecarlo. Il distacco di quasi 4 decimi nei confronti di Charles Leclerc, sembra non spaventare il sette volte campione del mondo. “Come sempre è meraviglioso guidare su questa pista – le sue parole riportate da Speedweek – Nel complesso abbiamo vissuto una buona giornata. Se devo essere sincero la prestazione della Ferrari mi ha stupito, non mi aspettavo potessero andare così forte. Ad ogni modo è ottimo che le Rosse possano essere nella battaglia, più concorrenza c’è, meglio è…”. A livello complessivo l’inglese analizza come si è comportata la sua Mercedes W12: “Qui a Montecarlo devi sempre ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)chiude al terzo posto il suo giovedì del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di Formula Uno, ma non si preoccupa oltremodo della situazione e, anzi, è soddisfatto di quanto ottenuto oggi tra le viuzze di Montecarlo. Il distacco di quasi 4 decimi nei confronti di Charles Leclerc, sembra non spaventare il sette volte campione del mondo. “Come sempre è meraviglioso guidare su questa pista – le sue parole riportate da Speedweek – Nel complesso abbiamo vissuto una buona giornata. Se devo essere sincero la prestazione dellami ha stupito, non mi aspettavo potessero andare così forte. Ad ogni modo è ottimo che le Rosse possano essere nella battaglia, più concorrenza c’è, meglio è…”. A livello complessivo l’inglese analizza come si è comportata la sua Mercedes W12: “Qui a Montecarlo devi sempre ...

Advertising

Eurosport_IT : ??? 'Viviamo in un'epoca in cui la Formula 1 è diventata un circus di ragazzini miliardari' Il pensiero di Lewis H… - OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton: “#Ferrari sorprendenti! Domenica mi aspetto la solita fila di macchine e zero sorpassi…”… - BiancotS : RT @Eurosport_IT: ??? 'Viviamo in un'epoca in cui la Formula 1 è diventata un circus di ragazzini miliardari' Il pensiero di Lewis Hamilto… - MJonio : Chris Hamilton, Prò dal 2017, mai una vittoria nei prò, in cinque anni l'omonimo Lewis in F1 ha fatto il quadruplo… - Automoto_it : Charles Leclerc chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2021. Carlos S… -