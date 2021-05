Droga | tre spacciatori arrestati dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone sono state arrestate daiper spaccio diin due distinte operazioni al Parco Verde di Caivano (Napoli) e nel quartiere di Pianura, a Napoli. Al Parco Verde, i militari hanno bloccato nei pressi dell’ isolato 5 un giovane di 28 anni che aveva con se 151 grammi di cocaina e 5 di hashish. Il 28 enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo. Nel quartiere Pianura ihanno fermato per un controllo un 29 enne, Clemente Abete, già denunciato in passato, che era in compagnia di una donna incensurata. I due avevano 10 grammi di cocaina divisa in dosi e 685 euro. Nella loro abitazione sono stati trovati alti 6 grammi e mezzo di cocaina, Abete è stato arrestato, mentre la donna si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene ...