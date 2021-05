DIRETTA F1, GP Montecarlo 2021 LIVE: Sainz ancora ottimo con le hard! La Ferrari c’è! (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Leclerc per ora è 8° a 1?161. 15.11 Botta e risposta tra Hamilton e Verstappen. Il britannico vola in vetta in 1’12?772, 2° Verstappen a 0.469, 3° Sainz a 0.824. 15.10 Sainz sale al terzo posto a 0.097 da Verstappen, ma con gomme hard! 15.09 Perez terzo a 0.191. Sono ancora tempi alti rispetto a stamattina. 15.09 Non si fa attendere la risposta di Lewis Hamilton: stesso tempo di Verstappen! E’ 2° perché, da regolamento, rimane davanti chi ha ottenuto il tempo per primo. 15.08 Buon avvio per Charles Leclerc, 3° a 0.150 da Verstappen. 2° Perez a 0.110. 15.06 Verstappen vola in vetta davanti a Gasly, Leclerc e Sainz. I piloti stanno prendendo le misure con una pista complicata ed unica nel suo genere. 15.05 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Leclerc per ora è 8° a 1?161. 15.11 Botta e risposta tra Hamilton e Verstappen. Il britannico vola in vetta in 1’12?772, 2° Verstappen a 0.469, 3°a 0.824. 15.10sale al terzo posto a 0.097 da Verstappen, ma con gomme15.09 Perez terzo a 0.191. Sonotempi alti rispetto a stamattina. 15.09 Non si fa attendere la risposta di Lewis Hamilton: stesso tempo di Verstappen! E’ 2° perché, da regolamento, rimane davanti chi ha ottenuto il tempo per primo. 15.08 Buon avvio per Charles Leclerc, 3° a 0.150 da Verstappen. 2° Perez a 0.110. 15.06 Verstappen vola in vetta davanti a Gasly, Leclerc e. I piloti stanno prendendo le misure con una pista complicata ed unica nel suo genere. 15.05 ...

