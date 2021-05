Deddy, dopo la finale di Amici 20 realizza il suo sogno: il traguardo del cantante (Di giovedì 20 maggio 2021) Nell’ultima puntata di Amici, la finale, si sono sfidati 5 concorrenti: i tre cantanti Aka7even, Deddy e Sangiovanni (arrivato all’ultima sfida) e i due ballerini Alessandro e Giulia, poi vincitrice. Deddy, pur non essendo riuscito ad arrivare alla finalissima, ha avuto un grandissimo successo in radio e presso le case discografiche, tanto che ha firmato un contratto con Warner Music Italy. Deddy: chi è il cantante torinese protagonista di Amici 20 Dennis Rizzi, in arte Deddy, è un cantautore torinese nato il 15 settembre del 2002. Da sempre la musica ha rappresentato per lui uno sfogo, un modo per esprimere le proprie insicurezze e fragilità. dopo aver lavorato qualche mese come parrucchiere, ha deciso di provare a fare della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Nell’ultima puntata di, la, si sono sfidati 5 concorrenti: i tre cantanti Aka7even,e Sangiovanni (arrivato all’ultima sfida) e i due ballerini Alessandro e Giulia, poi vincitrice., pur non essendo riuscito ad arrivare alla finalissima, ha avuto un grandissimo successo in radio e presso le case discografiche, tanto che ha firmato un contratto con Warner Music Italy.: chi è iltorinese protagonista di20 Dennis Rizzi, in arte, è un cantautore torinese nato il 15 settembre del 2002. Da sempre la musica ha rappresentato per lui uno sfogo, un modo per esprimere le proprie insicurezze e fragilità.aver lavorato qualche mese come parrucchiere, ha deciso di provare a fare della ...

