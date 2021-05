Daniele De Rossi | chi sono i figli?

(Di giovedì 20 maggio 2021)Deè un ex calciatore di grande successo che piace molto al grande pubblico ed è anche un allenatore. Numerose voci lo vedono su una panchina della serie A per la pma stagione. Questa sera, giovedì 20 maggio, lui sarà protagonista della prima serata di Italia Uno per la partita Gillette Bomber contro Gillette King. Le due squadre si affronteranno, matutti uniti contro la violenza sulle donne. Inoltre numerosii personaggi del mondo del calcio presenti.Deè un personaggio molto amato e del suo privato abbiamo varie informazioni. L’ex calciatore ha tre: la primogenita si chiama Gaia ed è nata nel 2005 dalla relazione con la sua ex moglie Tamara Pisnoli. Laa ad oggi ha sedici ...

Ricordiamo che il capitano dei Gilette Bomber e Christian Vieri mentre quello dei King èDe. Oggi Vieri, attraverso le dirette su Twitch, ha raccontato tantissimi aneddoti sul calcio ......2005 con le reti di Fabio Tricarico eFederici (per il Cittadella Davide Carteri nel recupero), infine il Monza era finalmente riuscito a trovare tre gol, nell'aprile 2008, con Paolo(...Tanti ex nazionali scendono in campo per la solildarietà. I due ex capitani giallorossi questa sera affrontano la squadra del "bomber" ex Inter con Zanetti, Cambiasso e Marchisio ...Bomber e King in campo con Gillette per una buona causa. Inter squadra più rappresentata, a partire da Zanetti e Vieri: ecco le formazioni.