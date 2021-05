Cosa significa keep calm? (Di giovedì 20 maggio 2021) “keep calm and…”, questa espressione si può leggere spesso sui social, accompagnata da qualsiasi altro pensiero legato ai più diversi argomenti. Ecco Cosa significa! Capita spesso di vedere, in particolare sui social network, la scritta “keep calm and..” su immagini specifiche, aggiungendo poi a questa base un’altra frase, magari spiritosa e che produce ilarità. In verità questo motto è stata ideato in Inghilterra nel 1939 come slogan pubblicitario poco prima della Seconda Guerra Mondiale. Poi in seguito fu riscoperto dalle aziende e usato a fini commerciali. E ancora in seguito divenne molto popolare su Internet e sui social, come già detto. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito: Cosa significa, origine ed esempi. Origine: da uno ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 20 maggio 2021) “and…”, questa espressione si può leggere spesso sui social, accompagnata da qualsiasi altro pensiero legato ai più diversi argomenti. Ecco! Capita spesso di vedere, in particolare sui social network, la scritta “and..” su immagini specifiche, aggiungendo poi a questa base un’altra frase, magari spiritosa e che produce ilarità. In verità questo motto è stata ideato in Inghilterra nel 1939 come slogan pubblicitario poco prima della Seconda Guerra Mondiale. Poi in seguito fu riscoperto dalle aziende e usato a fini commerciali. E ancora in seguito divenne molto popolare su Internet e sui social, come già detto. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito:, origine ed esempi. Origine: da uno ...

