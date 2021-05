“Conte un trofeo, Pirlo due”, i meme dal web dopo il trionfo della Juve in Coppa Italia [FOTO] (Di giovedì 20 maggio 2021) La Juventus ha trionfato in Coppa Italia, la squadra di Andrea Pirlo ha vinto con il risultato di 2-1. La Vecchia Signora ha salvato in parte la stagione, il tecnico alla prima stagione ha conquistato due trofei: la SuperCoppa e la Coppa Italia. I bianconeri hanno disputato una partita molto importante, il vantaggio è arrivato con una giocata di Kulusevski, poi il pareggio di Malinovskyi e nel secondo tempo il gol decisivo messo a segno da Chiesa. Al fischio finale grandissima festa con i calciatori e lo stesso Pirlo veramente scatenati. La squadra adesso è concentrata sull’ultima giornata del campionato di Serie A con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Atalanta-Juventus, i ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) Lantus ha trionfato in, la squadra di Andreaha vinto con il risultato di 2-1. La Vecchia Signora ha salvato in parte la stagione, il tecnico alla prima stagione ha conquistato due trofei: la Supere la. I bianconeri hanno disputato una partita molto importante, il vantaggio è arrivato con una giocata di Kulusevski, poi il pareggio di Malinovskyi e nel secondo tempo il gol decisivo messo a segno da Chiesa. Al fischio finale grandissima festa con i calciatori e lo stessoveramente scatenati. La squadra adesso è concentrata sull’ultima giornata del campionato di Serie A con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Atalanta-ntus, i ...

Advertising

Paroladeltifoso : ?? Finale di #CoppaItalia ??20/05/2012 Il #Napoli di #Mazzarri trionfò contro la #Juventus di #Conte. La vittoria… - giovannif1999 : (1/2) Penso che se Conte alla fine rimane, per l'anno prossimo gli obbiettivi potrebbero essere Scudetto (seconda s… - andjustice4_4ll : Stanno festeggiando come non mai una Coppa Italia vinta affrontando Genoa, Spal, Inter (con un rigore regalato) e A… - tino_conte : #CoppaItalia Finale> #AtalantaJuventus 1-2 – La Quattordicesima Toma toma, cacchia cacchia, questa Juve brutta, sp… - NeuroDiagnost10 : @SeagalSimone Non ho detto questo.. se non capisci la logica purtroppo hai problemi.. chelsea e city non possono es… -