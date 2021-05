Chi è Camila Cabello | la nuova Cinderella del musical in uscita a settembre

(Di giovedì 20 maggio 2021) Classe 1997, cantautrice e ora anche attrice,sarà la prossima Cenerentola nel live actionche dovrebbe approdare su Amazon Prime Video e su Sky e Now a partire da. Si tratta nello specifico di una rivisitazione in chiave moderna edel film d’animazione datato 1950 e targato Disney, a dirigerlo e sceneggiarlo Kay Cannon. Cenerentola è un grande classico, che nel corso del tempo è stato portato più volte sul grande schermo. In questa occasione tra gli attori si può citare Billy Porter, che avrà il compito di interpretare la fata madrina e vincitore di un Emmy con la serie tv Pose, mentre il ruolo del principe è andato a Nicholas Galitzine. Aè andato il ruolo della protagonista ...

Tutte le news sull'attore del Principe Robert in Cinderella, Nicholas Galitzine. Scopriamo età, altezza, Instagram e film.