Buffon Chiesa: di padre in figlio con Chiesa. Esultanza sui social – FOTO (Di giovedì 20 maggio 2021) Da Enrico Chiesa, nel 1999, a Federico, nel 2021: Buffon festeggia la Coppa Italia con padre e figlio a distanza di 22 anni Di padre in figlio. Gigi Buffon alza la Coppa Italia, la numero sei della sua carriera, e festeggia insieme alla sua Juve. Il caso vuole che proprio il gol vittoria sia stato segnato da Federico Chiesa, figlio di Enrico, con il quale il portiere ha festeggiato la prima Coppa Italia della sua carriera, al Parma, nel 1999. Dopo 22 anni, dunque, Gigi vince un'altra Coppa proprio insieme al figlio del suo compagno di squadra al Parma. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

