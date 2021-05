ATP Lione 2021: Jannik Sinner sfida Arthur Rinderknech per andare ai quarti di finale (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di secondo turno all’ATP 250 di Lione per Jannik Sinner, che cerca di mantenere intatta la presenza italiana in terra transalpina, composta anche da Lorenzo Musetti, già ai quarti di finale da ieri. L’altoatesino sfida il lucky loser francese Arthur Rinderknech. Una sfida meno altisonante, quella odierna, rispetto al primo turno da montagne russe (nel vero senso della parola) con Aslan Karatsev, match nel quale ha saputo volgere a proprio favore una contingenza difficilissima. Capita di subire uno 0-6, ma è un po’ più raro che, dopo un’evenienza simile, si riesca a ribaltare la situazione: Sinner ci è riuscito, trovando come chiave del confronto i primi tre game del secondo set, vinti in lotta, cosa che non era ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di secondo turno all’ATP 250 diper, che cerca di mantenere intatta la presenza italiana in terra transalpina, composta anche da Lorenzo Musetti, già aidida ieri. L’altoatesinoil lucky loser francese. Unameno altisonante, quella odierna, rispetto al primo turno da montagne russe (nel vero senso della parola) con Aslan Karatsev, match nel quale ha saputo volgere a proprio favore una contingenza difficilissima. Capita di subire uno 0-6, ma è un po’ più raro che, dopo un’evenienza simile, si riesca a ribaltare la situazione:ci è riuscito, trovando come chiave del confronto i primi tre game del secondo set, vinti in lotta, cosa che non era ...

