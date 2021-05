Arriva il Master in Gestione dei Beni Culturali di Link Campus University

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Roma 20 maggio 2021) - Roma, 20 Maggio 2021. Chi ha definito la nostra come una società liquida, forse non si aspettava che da tanta incertezza potessero nascere così tante opportunità. Sono sfide stimolanti, soprattutto in un ambito come quello dei, ma che rendono ancora più difficile orientarsi. Per anni il dibattito si è limitato al delicato equilibrio tra tutela e promozione del patrimonio, ma oggi quello stesso dibattito continua ad allargarsi e tocca competenze che fino a poco tempo fa gli erano del tutto estranee. Saper gestire un laboratorio didattico, occuparsi di accessibilità, marketing e prestiti di opere d'arte, sono solo alcune delle nuove skills richieste. Basterà possedere una laurea? Che sia triennale o magistrale, essa costituisce un ottimo punto di partenza, ma ciò che oggi viene soprattutto richiesto è il valore ...