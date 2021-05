Vitalizio a Formigoni | i grillini si attaccano al tram dell’anti-Casta Ma ormai il loro tempo è scaduto

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “santo subito”. E agli onori dei laici altari anche chi gli ha consentito di recuperare, se non l’onore, almeno il. Al Celeste rimpinguerà la tasca, aiespanderà i polmoni. E sì, perché perla restituzione della pensione parlamentare al governatore condannato è una vera boccata d’ossigeno. Appena le agenzie hanno battuto il flash con la parola “”, Di Maio e compagni hanno immediatamente alzato la guardia come il pugile suonato ad ogni colpo di gong. A farsi interpreti e garanti dell’immancabile indignazione popolare sono stati tutti. E tutti insieme come ai bei tempi, quelli dell’apriscatole, del tonno (parlamentare) insuperabile, degli scontrini perduti, dei rimborsi mancanti e delle restituzioni dimenticate. Persino Conte tuona contro il Celeste Il tutto ...

petergomezblog : Vitalizio al corrotto Formigoni, Forza Italia e Lega senza pudore: al Senato confermata la restituzione dell’assegn… - petergomezblog : Vitalizio al corrotto #Formigoni col voto di Lega e Fi. #Conte: ‘I Partiti che hanno deciso se ne assumano la respo… - Mov5Stelle : SONO SENZA VERGOGNA ?????? ULTIM’ORA?????? Il condannato per corruzione Formigoni riprende il vitalizio, e con lui gli al… - ArlieSpoilerino : RT @FabrizioDelpret: Gente senza lavoro; Ristoranti chiusi o indebitati; Musicisti che non vedono un palco - o un euro - da 14 a mesi; Inse… - FPuggini : RT @fforzano: La conferma del vitalizio a #Formigoni alla fine è solo un omaggio a #Battiato: è la plastica realizzazione del suo aulico ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Vitalizio Formigoni

Conte contro il ripristino delNel suo messaggio, l'ex presidente del Consiglio ha dichiarato: 'C'è una questione che seguo con attenzione e su cui desidero esprimermi con molta ...'Ieri l'organo di secondo grado di giustizia interna del Senato ha confermato la riassegnazione del, nonostante la condanna definitiva per corruzione. lucia azzolina Da non crederci, ma è successo davvero. In quest'organo ...Giuseppe Conte ha criticato il ripristino del vitalizio a Roberto Formigoni: secondo l'ex premier ciò minerebbe la fiducia nelle istituzioni.Dopo un'ora e mezza di discussione non è stato raggiunto un accordo e la capigruppo è stata aggiornata a giovedì. La parlamentare M5s: "Di vitalizi in Aula non si parla". L'esponente dem Malpezzi: "Ne ...