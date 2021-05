Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 maggio 2021)19 MAGGIOORE 15.20 – FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BENTROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL POMERIGGIO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA COLOMBO E L’APPIA QUALCHE DISAGIO ANCHE PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO, CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DA QUESTA SERA IL COPRIFUOCO SARA’ POSTICIPATO ALLE ORE 23 IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE SEMPRE CONSENTITO GLI SPOSTAMENTI SONO CONSENTITI SENZA LIMITI DI ORARIO VERSO TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, SOLO PER COMPROVATE NECESSITA’ O SE IN POSSESSO DI UNA ...