Ue, accesso universale equo vaccini, aumentare produzione - Ultima Ora Agenzia ANSA Ue: "Accesso universale equo vaccini, aumentare produzione" "L'accesso universale ed equo ai vaccini e ai trattamenti deve essere la priorità numero uno della comunità globale". Lo ha ricordato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Domb ...

Coronavirus, nel mondo oltre 1,5 miliardi di somministrazioni di vaccino Oltre 1,5 miliardi di vaccini anti-Covid sono stati somministrati nel mondo. Secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, sono 1.507.598.872 le inoculazioni effettuate a oggi. Di que ...

