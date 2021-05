Traffico Roma del 19-05-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti su via della Pineta Sacchetti all’altezza del gemelli pere lavori trafficata via Cassia Correale 23 il grande raccordo anulare via di Grottarossa a Portonaccio è chiusa via Galla Placidia tra via Torelli e via Tiburtina dal tratto Urbano dell’a24 verso la Tiburtina si possono percorrere in alternativa via andriulli e via Fiorentini Inoltre durante i lavori la corsia preferenziale di via di Portonaccio sarà aperta al transito di tutti i veicoli lavori di potatura al Aurelio possibili rallentamenti su Viale di Valle Aurelia via Aurelio bacciarini via Umberto moricca via Ettore Stampini ed anche su via Giovan Battista Gandino anche nel quartiere Trieste attenzione ai divieti Istituto ti tra via Chiana e piazza Trento per lavori di potatura prenderanno quelli a ...